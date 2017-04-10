CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - G.SARAY / MAÇTA GOL ERKEN GELDİ
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  3. 10 Nisan 2017 19:05

Hem güldü hem güldürdü

Babası önce kaş yapıştırdı, ardından da bıyık ve sakal. O sırada minik çocuk da sabır ve merakla bekledi. Ardından ortaya çıkan manzara ise hem babasını hem de onu kahkahalara boğdu.

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