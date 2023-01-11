Anasayfa Video Galeriler Gündem Hem karısını hem sevgilisini aldatan adamdan öyle bir intikam aldılar ki... Hem karısını hem sevgilisini aldatan adamdan öyle bir intikam aldılar ki... 11 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 20:30 Güncelleme: 11 Ocak 2023 Çarşamba 20:30 Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde hem karısını hem sevgilisini aldatan adam, ikisine aynı anda yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bef2373c43187236086bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi Eski eşini darp edip, mahalleyi ateşe veren maganda yakalandı Takside kabus! Araç içi kamerası her şeyi kaydetti Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı Meteoroloji ''turuncu'' alarm vermişti; Antalya'da hayat felç oldu! Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan MHP'yi karıştıracak kaset iddiası İnternetten aldığı zayıflama hapı yüzünden felç olup kilosunu 4'e katladı İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif Fenomen dondurmacı, dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu