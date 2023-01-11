  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hem karısını hem sevgilisini aldatan adamdan öyle bir intikam aldılar ki...

Hem karısını hem sevgilisini aldatan adamdan öyle bir intikam aldılar ki...

Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde hem karısını hem sevgilisini aldatan adam, ikisine aynı anda yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi
Eski eşini darp edip, mahalleyi ateşe veren maganda yakalandı
Takside kabus! Araç içi kamerası her şeyi kaydetti
Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı
Meteoroloji ''turuncu'' alarm vermişti; Antalya'da hayat felç oldu!
Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan MHP'yi karıştıracak kaset iddiası
İnternetten aldığı zayıflama hapı yüzünden felç olup kilosunu 4'e katladı
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
Fenomen dondurmacı, dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu