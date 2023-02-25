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Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü

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İstanbul Arnavutköy'de dorsesindeki hafriyatı boş araziye döken şoför, kendisini görüntüleyen kişileri "başına iş arama" diyerek tehdit etti. Görüntülenmesine rağmen tehditlerine devam eden şoförün rahat tavırları dikkat çekti.

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