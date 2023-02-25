Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü

İstanbul Arnavutköy'de dorsesindeki hafriyatı boş araziye döken şoför, kendisini görüntüleyen kişileri "başına iş arama" diyerek tehdit etti. Görüntülenmesine rağmen tehditlerine devam eden şoförün rahat tavırları dikkat çekti.

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