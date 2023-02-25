Anasayfa Video Galeriler Gündem Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 İstanbul Arnavutköy'de dorsesindeki hafriyatı boş araziye döken şoför, kendisini görüntüleyen kişileri "başına iş arama" diyerek tehdit etti. Görüntülenmesine rağmen tehditlerine devam eden şoförün rahat tavırları dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9ce327800103d0e223973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar ''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt Kalıcı konut inşaatları başladı, demir ve çimentoya rekor zam geldi Hande Fırat'ın canlı yayındaki YSK gafı olay oldu Kılıçdaroğlu'ndan rest: ''Buna asla izin vermeyeceğiz!''