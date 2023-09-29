Anasayfa Video Galeriler Gündem Hem suçlu hem saygısız! Taksiciden polise şoke eden sözler Hem suçlu hem saygısız! Taksiciden polise şoke eden sözler 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:00 İstanbul'da trafik denetimlerinde polisin ceza yazdığı taksi şoförü polisleri hem "Abimi alıp geleceğim" diyerek tehdit etti hem de "Senin maaşını kim veriyor" diyerek hakaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516842a94e6092cad6f4703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü Depremzede ''evimizden geriye bu kaldı'' dedi... İktidara yakın isim Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını açıkladı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba böyle imha edildi İstanbul'da sağanak! Yollar göle döndü İnşaat alanında çıkan hortum kamerada İstanbul'da bir kadın yağmur sularıyla böyle sürüklendi Yeni FETÖ operasyonu: 52 gözaltı