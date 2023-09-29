Hem suçlu hem saygısız! Taksiciden polise şoke eden sözler

İstanbul'da trafik denetimlerinde polisin ceza yazdığı taksi şoförü polisleri hem "Abimi alıp geleceğim" diyerek tehdit etti hem de "Senin maaşını kim veriyor" diyerek hakaret etti.

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