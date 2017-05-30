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  3. 30 Mayıs 2017 00:15

Hem tehdit etti, hem sosyal medyadan paylaştı!

Suriyeli diye aracına aldığı Türkmen genci tehdit etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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11 aylık bebekleriyle birlikte 5. kattan atladılar
11 aylık bebekleriyle birlikte 5. kattan atladılar
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İstanbulda Yeditepe huzur uygulaması
İstanbulda Yeditepe huzur uygulaması
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Şanlıurfada otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Şanlıurfada otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
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Malatyada bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Malatyada bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Yeni Akitin Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!
Yeni Akitin Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!
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Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu