Hemşehrileri Öztürk Yılmaz’ı CHP’den önce ihraç etmişti
20 Kasım 2018 17:25
Hemşehrileri Öztürk Yılmaz’ı CHP’den önce ihraç etmişti
CHP’nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ı ihracı öncesi Türkçe ezan çıkışı nedeniyle hemşehrilerileri kendisini gönüllerden çoktan ihraç etmişti.CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ezan çıkışının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ardahanlılar, “Bu memleketin sosyal yaşamında kendisiyle çelişkili bir...