Hemşire tartıştığı nişanlısını av tüfeği ile öldürdü
14 Ocak 2019 12:25
Hemşire tartıştığı nişanlısını av tüfeği ile öldürdü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir hemşire, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Darsofa Mahallesi’nde meydana geldi. Çalışmadığı öğrenilen hemşire C.A. (25), babasının evinde nişanlısı Gökhan Evinç (28) ile kavga etti. C.A., eve gelerek kendisini vuracağını ileri sürdüğü nişanlısına av...