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  4. Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada

Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada

Karıştığı bıçakla yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen bir mahkum tedavi edildiği hastaneyi birbirine kattı.

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