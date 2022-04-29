Anasayfa Video Galeriler Gündem Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 17:20 Karıştığı bıçakla yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen bir mahkum tedavi edildiği hastaneyi birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bf438aa39ff10986e0d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu