Anasayfa Video Galeriler Gündem Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:10 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:10 İstanbul Zeytinburnu'nda denize atladıktan sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Acı haberi duyarak olay yerine koşan anne sinir krizi geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707c446d49b80188d0718b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor