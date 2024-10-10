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  4. Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay

Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay

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İstanbul Zeytinburnu'nda denize atladıktan sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Acı haberi duyarak olay yerine koşan anne sinir krizi geçirdi.

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