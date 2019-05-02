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  3. 02 Mayıs 2019 17:00

Henüz her konuda mutabık değiliz ama mesafe katettik.’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Venezuela yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler bile Venezuela’da herhangi bir askeri müdahaleyi desteklemiyor. Sonuçta askeri bir müdahale ya da dışarıdan bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile yaptığı ortak basın açıklamasının...

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