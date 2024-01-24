Anasayfa Video Galeriler Gündem Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! 24 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:40 Güncelleme: 24 Ocak 2024 Çarşamba 13:40 Çankırı'da eski bir binanın çatlayan duvarı, yıkılmasın diye telle tutturuldu. Duvar görenleri hayrete düşürürken, vatandaşlar telle tutturulan duvarın önünden geçerken korktuklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b0e93235ea4e47410512f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzsüz hırsızlar kamerada Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Yok artık! Sınır kapısında uçak yakalandı İstanbul'da satırlı yan baktın dehşeti kamerada Süper Loto'da rekor ikramiyenin çıktığı il belli oldu Beşiktaş'ın yeni hocası Santos'tan maç sonrası olay açıklama Türk mürettebatı taşıyan gemi saldırı sonucu battı