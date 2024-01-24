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  4. Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek!

Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek!

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Çankırı'da eski bir binanın çatlayan duvarı, yıkılmasın diye telle tutturuldu. Duvar görenleri hayrete düşürürken, vatandaşlar telle tutturulan duvarın önünden geçerken korktuklarını söyledi.

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