Anasayfa Video Galeriler Gündem Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:30 Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666416b63350d53a99042293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Aziz Yıldırım kongreyi terk etti İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki... Deprem bölgesinde 50 bin TL maaşla eleman aranıyor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya yaylım ateşi Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı Kediye apartmanda sopayla saldırdı