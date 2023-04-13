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  4. Hepimizin kişisel verileri çalındı: 85 milyonluk kişisel veriler ''deep web''te

Hepimizin kişisel verileri çalındı: 85 milyonluk kişisel veriler ''deep web''te

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 85 milyon kişinin kişisel verilerini çalıp, internette dolandırıcılara satan 20 kişilik bilgisayar korsanı çetesi çökertildi.

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