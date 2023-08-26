Anasayfa Video Galeriler Gündem Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu 26 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 14:25 Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin eski solisti Yasemin Yürük, direk dansıyla sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e9e1263d24c714bd38e1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü Ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç tehdit: ''Şimdi ararım ve buraya yığarım'' Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Tatil cennetinde korkutan yangın Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara!