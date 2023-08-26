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Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu

Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin eski solisti Yasemin Yürük, direk dansıyla sosyal medyada gündem oldu.

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