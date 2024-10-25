Anasayfa Video Galeriler Gündem Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 10:41 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 10:41 Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b4b91d21d7c2801090de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı