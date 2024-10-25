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Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı

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Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı.

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