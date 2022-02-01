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  4. Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz

Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin çağrısıyla Yemeksepeti ve Banabi çalışanları düşük ücret, esnaf kurye dayatması ve sendikasızlaştırmaya karşı Yemeksepeti genel merkezi önünde eylem yaptı.

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