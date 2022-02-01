Anasayfa Video Galeriler Gündem Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz 01 Şubat 2022 Salı Saat: 17:01 TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin çağrısıyla Yemeksepeti ve Banabi çalışanları düşük ücret, esnaf kurye dayatması ve sendikasızlaştırmaya karşı Yemeksepeti genel merkezi önünde eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f93d1ff88ba904207c17d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı