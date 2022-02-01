Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin çağrısıyla Yemeksepeti ve Banabi çalışanları düşük ücret, esnaf kurye dayatması ve sendikasızlaştırmaya karşı Yemeksepeti genel merkezi önünde eylem yaptı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f93d1ff88ba904207c17d3" allowfullscreen></iframe>