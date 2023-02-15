Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, drone kamerası ile havadan görüntülendi

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