Anasayfa Video Galeriler Gündem Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 11:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, drone kamerası ile havadan görüntülendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec9949bcc0ac33dd4410f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı Deprem sonrası bir ilimizde kiralar 20 bin TL'ye fırladı Kabus anının yeni görüntüleri... Binaların peş peşe yıkıldığı anlar ortaya çıktı İlker Başbuğ beraat etti