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  4. Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor

Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor

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Yozgat’ta dağ eteklerinde ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayan vatandaşlar, marmelat ve reçel yaparak kış hazırlığı yapıyor.

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