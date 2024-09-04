Anasayfa Video Galeriler Gündem Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 13:35 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:35 Yozgat’ta dağ eteklerinde ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayan vatandaşlar, marmelat ve reçel yaparak kış hazırlığı yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d8380fbe563c1f3f027af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler