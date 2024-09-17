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  4. Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira

Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira

Kırıkkale'de ilk kez yetiştirilen ve ''süper meyve'' olarak tanınan aronya meyvesinin hasadına başlandı. Aronyanın kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

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