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  4. Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu

Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu

İstanbul'da E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen gencin hayat hikayesi yürekleri burktu.

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