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Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet!

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Kırıkkale'de zabıta ekiplerince, meşhur bir market zincirine yapılan denetimde raflarda tespit edilen tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu.

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