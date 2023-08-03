Anasayfa Video Galeriler Gündem Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 12:46 Güncelleme: 03 Ağustos 2023 Perşembe 12:46 Kırıkkale'de zabıta ekiplerince, meşhur bir market zincirine yapılan denetimde raflarda tespit edilen tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb7773ffbb104f142f8963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor! Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de polislere silahlı saldırı! Torbacılara şafak baskını: 37 gözaltı