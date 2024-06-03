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  4. Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı

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Sultangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan 17 yaşındaki genç kız, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı.

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Etiketler cinsel istismar sultangazi
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