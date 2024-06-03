Anasayfa Video Galeriler Gündem Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 17:31 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 17:49 Sultangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan 17 yaşındaki genç kız, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665dd3a82e9449c9810fe853" allowfullscreen></iframe> Etiketler cinsel istismar sultangazi BENZER VİDEOLAR Kardeşlerin kavgasında kan aktı Denize tonlarca mazot sızdı; 12 milyon 600 bin TL ceza kesildi Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi İstanbul'da boya fabrikasında yangın 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi