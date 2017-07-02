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  3. 02 Temmuz 2017 13:45

Her şey 5 dakika içinde oldu

Aksaray'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Elinde bıçakla çevreyi gözetleyen hırsız, 5 dakika içerisinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

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