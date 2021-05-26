Anasayfa Video Galeriler Gündem Her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim yanmadı Her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim yanmadı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 09:45 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60adee9ff1e54551a8302d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aygün Aydın'dan olay paylaşım: Duş alırken çektiği görüntülerini paylaştı İstanbul'da dehşet; yoldan geçenleri tek tek bıçakladı Koronavirüs artık sadece 1 dakikada tespit edilebilecek Mansur Yavaş’tan Ankaralılara müjde Fatih Tezcan'dan Sedat Peker itirafı Barış Atay'a saldıranlar Sedat Peker'in adamları çıktı Hülya Avşar'dan Masumiyet dizisi itirafı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz veda Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı