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Her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim yanmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı.

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