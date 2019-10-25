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  3. 25 Ekim 2019 09:55

Her şey ulaşım zammıyla başladı ! 18 ölü, 150'den fazla yaralı

Güney Amerika ülkesi Şili'de ulaşım ücretlerine zam yapılmasının ardından sokaklar karıştı. Ülke geneline yayılan protestolarda 18 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

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