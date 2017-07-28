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  3. 28 Temmuz 2017 16:45

Her yerde kayıp oğlunu arıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadın, 15 gün önce spora gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlunu arıyor.

Video Galeri
Uyuşturucunun Anası adliyeye böyle getirildi
Uyuşturucunun Anası adliyeye böyle getirildi
Video Galeri
Yol ortasında tekme tokat kavga
Yol ortasında tekme tokat kavga
Video Galeri
Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
Video Galeri
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Video Galeri
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Video Galeri
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
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