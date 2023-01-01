Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl coşkuyla kutlanırken Adana'dan gelen bu görüntüler güldürdü.

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