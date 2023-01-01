Anasayfa Video Galeriler Gündem Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi 01 Ocak 2023 Pazar Saat: 19:40 Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl coşkuyla kutlanırken Adana'dan gelen bu görüntüler güldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b1b779c59a6c05016a6037" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teoman Melih Gökçek ile öyle bir dalga geçti ki antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi ''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı Elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi belli oldu Evcil hayvanlara mikropçip uygulamasında korkulan oldu