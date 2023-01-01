  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi

Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl coşkuyla kutlanırken Adana'dan gelen bu görüntüler güldürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Teoman Melih Gökçek ile öyle bir dalga geçti ki
antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi
Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi
''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu
Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler
Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi
Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi belli oldu
Evcil hayvanlara mikropçip uygulamasında korkulan oldu