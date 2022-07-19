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Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Alevlerin içinden çıktı!

İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı.

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