Anasayfa Video Galeriler Gündem Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Alevlerin içinden çıktı! Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Alevlerin içinden çıktı! 19 Temmuz 2022 Salı Saat: 13:35 İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d688e92d285b51433cb9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçakla geldiler, lüks otomobili böyle çaldılar Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı Bakan Soylu'nun kuzenin öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Durakta kadına cinsel organını gösteren teşhirci FETÖ'cü eski polis çıktı Marmaris'te bir köpekbalığı paniği daha! Bu sefer tokat attılar! Korkunç kaza kamerada! Sürünün içine böyle daldı Trafikte kaza yapan sürücüler birbirine girdi Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı