  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu

Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu

İstanbul Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Dairenin kapısını kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için karakola gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler durumu anlayınca müdahale etmedi. Fakat ev...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus
Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu
Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı
Güldür Güldür'ün ''yandaş medya'' skeci olay oldu
Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap
Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı
Erdoğan sosyal medya yasasının altını doldurdu: ''Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir''
Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı, Bülent Ersoy'a benzettiler
Gökçek’in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı