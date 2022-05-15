Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu

İstanbul Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Dairenin kapısını kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için karakola gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler durumu anlayınca müdahale etmedi. Fakat ev...

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