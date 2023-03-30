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  4. Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor!

Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor!

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Antalya’da girişimci Selami Gökgöl, ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini gelir kapısı haline getirdi.

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