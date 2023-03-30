Anasayfa Video Galeriler Gündem Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 12:45 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 12:45 Antalya’da girişimci Selami Gökgöl, ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini gelir kapısı haline getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64255a3621a10a29f16e2233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi