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  4. Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti

Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti

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İzmit'te yaşayan ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve 33 yıldır kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki bir kişi hurda toparken bulundu.

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