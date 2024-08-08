Anasayfa Video Galeriler Gündem Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:01 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:01 İzmit'te yaşayan ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve 33 yıldır kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki bir kişi hurda toparken bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b49791ee48d43f23044853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf ''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı İstanbul'da saniyeler içindeki hokus pokus hırsızlığı kamerada 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı