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  3. 24 Aralık 2020 17:10

Herkes telefonuna sarıldı! Boşanma davasına geldiği araca bakın ne yazdırdı

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CHP'den taciz iddialarıyla ilgili açıklama
CHP'den taciz iddialarıyla ilgili açıklama
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Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile
Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile
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Kelime Oyunu'nda ilginç anlar! ''Nereye gidiyorsunuz?''
Kelime Oyunu'nda ilginç anlar! ''Nereye gidiyorsunuz?''
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Medyumun evine baskın! Kedi ve köpeklere el konuldu
Medyumun evine baskın! Kedi ve köpeklere el konuldu
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Kapalıçarşı'da su borusu patladı!
Kapalıçarşı'da su borusu patladı!
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Müge Anlı'da şoke eden itiraf! ''Ümit enişte'' kadın çıktı!
Müge Anlı'da şoke eden itiraf! ''Ümit enişte'' kadın çıktı!
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