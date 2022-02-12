Anasayfa Video Galeriler Gündem Herkesin hayaliydi; Samsunlu genç başardı! Hurdaydı, artık onun tekerlekli evi oldu Herkesin hayaliydi; Samsunlu genç başardı! Hurdaydı, artık onun tekerlekli evi oldu 12 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 12:15 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62077aba534f0e628f4ba853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyük İstanbul Otogarı yeni buluşma noktası oldu Kayıp 3 arkadaş ofiste ölü bulundu İstanbul'da hastanede dehşet anları! Kameralara yansıdı İstanbul’daki yangında 4 işçi hayatını kaybetti Sadece bir sivilce ile başladı; burnunu kaybetti Özel Harekat'tan 52 adrese Öcalan baskını Her şey yalan bu gerçek: Tane ile alınan sebze ve meyvelerin fiyatları gerçeği ortaya koydu Tele1'den RTÜK'e tarihi protesto ''Bende yalan yok'' deyip AK Parti'nin oy oranını açıkladı