Anasayfa Video Galeriler Gündem HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! 19 Mart 2021 Cuma Saat: 18:55 Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride açıkladığı Karaman'da, HES kodu kontrolünde temaslı olduğu belirlenen bir kişi ambulansla karantina için yurda götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6054c97ac2355e56620c2853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı 20 yıllık borcunu alamayınca cenazede hakkını helal etmedi Erdoğan'dan canlı yayında gazeteciye maske tepkisi: ''Çıkar şunu ya'' Trafikte akılalmaz görüntüler! Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz! İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında!