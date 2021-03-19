HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı!

Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride açıkladığı Karaman'da, HES kodu kontrolünde temaslı olduğu belirlenen bir kişi ambulansla karantina için yurda götürüldü.

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