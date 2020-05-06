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  3. 06 Mayıs 2020 18:25

HES mağduru vatandaşın isyanı yürek burktu

Sarıkamış'ın Karakurt Köyü'nde yaşayan ve yapımı devam eden HES nedeniyle evi sular altında kalan Adalet Bozkurt'un feryadı yürekleri dağladı. Kaynak: Evi sular altında kalan Adalet ninenin feryadı yürekleri dağladı

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