Anasayfa Video Galeriler Gündem Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 10:26 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:26 Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9c81006ba07f29d0d0463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın paniği! Alevler 2 binayı sardı D-100'de alev alan araç küle döndü Yan baktın tartışması silahlı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Korkunç kaza kamerada: Aracıyla restorana daldı; yaralılar var Türkiye'de bir gecede binlerce silah kaçakçısı yakalandı İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü Her fiyat etiketi olay! İstanbul'da eski sevgili pazarı kurulduda_eski_sevgili_pazari_2 İstanbul'da sokak ortasında silahlı ''yan baktın'' saldırısı Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte büyük yangın