Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı

Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı.

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