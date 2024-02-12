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  4. Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı

Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı

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Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı.

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