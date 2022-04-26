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Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu

Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya (42) tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.

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