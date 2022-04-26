Anasayfa Video Galeriler Gündem Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu 26 Nisan 2022 Salı Saat: 11:55 Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya (42) tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b385b456221cdd45ff37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı