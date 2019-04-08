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  3. 08 Nisan 2019 11:30

“Hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “YSK’ya şu şekilde karar ver eğer böyle karar vermezsen şöyle şöyle olur ve bunların altında kalırsınız gibi telkin, talimat veya tehdit içeren bu açıklamalarınız hem suçtur hem de milletin hukukuna karşı suikast girişimidir. Bizim aleyhimize de kararlar çıkıyor. Hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin. Milletin karşısına hesap makinesiyle kürsüye...

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