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  3. 11 Haziran 2017 17:15

Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor

Eskişehir’de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu’nun 50 yıldır elektriksiz yaşadığı haberi yetkilileri harekete geçirdi. Birçok telefon alan Hesna nine, şimdi elektriğinin bağlanacağı günü bekliyor.

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İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
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İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
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