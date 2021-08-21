  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım
Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular
Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu
TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi
Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel
Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını
2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı