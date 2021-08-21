Anasayfa Video Galeriler Gündem Heybeliada'da orman yangını Heybeliada'da orman yangını 21 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 14:25 Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6120e2bdb1d7485b9121eb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı