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  4. Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor

Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor

Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı.

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