Anasayfa Video Galeriler Gündem Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 11:25 Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce07729ae7f51c9a403f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü