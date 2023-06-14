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  4. Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar-Denizli karayolunda yaşanan sel baskını sonrası oluşan heyelanda toprak altında kalan iki arata bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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