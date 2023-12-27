  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı

Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı

Güncelleme:

Ordu’da, heyelan sonrası ulaşıma kapanan ve dolaylı olarak 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu!
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu!
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı
Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı
Tüfekle oynarken dehşet saçtı
Tüfekle oynarken dehşet saçtı
Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu
Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu
Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü!
Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü!
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti
24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler
24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler