Anasayfa Video Galeriler Gündem Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 09:46 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:46 Ordu’da, heyelan sonrası ulaşıma kapanan ve dolaylı olarak 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bc829ad599ddc200d35f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Tüfekle oynarken dehşet saçtı Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü! Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler