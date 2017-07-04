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  3. 04 Temmuz 2017 14:45

HGSsi olmayan otomobile HGS cezası geldi

Kayseri’de otomobilinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kaydı olmadığı halde 346 TL ihlal cezası gelen Ercan Özdoğan, “Belki arabam kendi kendine gidip gelmiştir” diyerek gelen cezaya tepki gösterdi.

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