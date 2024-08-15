Anasayfa Video Galeriler Gündem Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:32 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:32 Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan genç kadın ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdd931e64d54679b0679e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif... İstanbul E-5'te halaycılar trafiği kesip, halay çekti