Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı

Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan genç kadın ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi.

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