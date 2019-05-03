"Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur"
03 Mayıs 2019 17:20
"Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur"
Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı bugün yapıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki terör saldırılarına değinerek, "Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz, masumları katledemez. Bunun adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca...