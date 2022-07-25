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  4. Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken...

Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken...

Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'dan yine çok konuşulacak bir video geldi.

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