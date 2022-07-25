Anasayfa Video Galeriler Gündem Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 18:50 Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'dan yine çok konuşulacak bir video geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62debbbd076511216f35ef63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü