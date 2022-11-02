Anasayfa Video Galeriler Gündem Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 10:40 Son dönemlerin dikkat çeken seslerinden olan Hilal Altın, yeni klibi ‘’Zamanında…’’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Altın’ın klibi sosyal mecrada en çok paylaşılan şarkıların arasına girmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63621efb9fc0645c2553e3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz isyanı Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakanı bırakmayacağız Kılıçdaroğlu'ndan ''Breaking Bad Süleyman'' çıkışı Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi