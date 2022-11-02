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Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı…

Son dönemlerin dikkat çeken seslerinden olan Hilal Altın, yeni klibi ‘’Zamanında…’’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Altın’ın klibi sosyal mecrada en çok paylaşılan şarkıların arasına girmeyi başardı.

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