Anasayfa Video Galeriler Gündem Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı 06 Ekim 2022 Perşembe Saat: 10:10 Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin moderatörlüğünde canlı yayınlanan Para Gündem programında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633e7f5ebd2074218b610ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: ''Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi'' AK Partii İl Başkanı'nın bu şovu tepki çekti Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi