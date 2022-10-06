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  4. Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı

Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı

Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin moderatörlüğünde canlı yayınlanan Para Gündem programında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi.

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