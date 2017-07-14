  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Temmuz 2017 23:45

Hilvanda kız alıp verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5’si ağır 9 kişi yaralandı.

Video Galeri
Londrada PKKlılar yol kesti
Londrada PKKlılar yol kesti
Video Galeri
Kamyon trafikteki araçların arasına daldı: Yaralılar var
Kamyon trafikteki araçların arasına daldı: Yaralılar var
Video Galeri
Bakan Arslan: Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım
Bakan Arslan: Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım
Video Galeri
Mısırda Ukraynalı turistlere bıçaklı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Mısırda Ukraynalı turistlere bıçaklı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Video Galeri
Vodafone Parkın etrafını kana bulayan kadın terörist kamerada
Vodafone Parkın etrafını kana bulayan kadın terörist kamerada
Video Galeri
Şehitler Köprüsünde tankın TOMAyı vurduğu o görüntü ilk kez yayınlandı
Şehitler Köprüsünde tankın TOMAyı vurduğu o görüntü ilk kez yayınlandı